Google Chrome-app ontvangt enkel nog updates op Android 10 en hoger

Google Chrome stopt met de ondersteuning voor Android 8 en 9. Voortaan ontvangt de mobiele browser alleen nog updates voor smartphones die Android 10 of hoger draaien.

Google Chrome-versie 138, die zich momenteel in bèta bevindt, wordt de laatste met ondersteuning voor Android 8 en Android 9, schrijft Google in een communitypost. Deze besturingssystemen verschenen in 2017 en 2018. De daaropvolgende versie, die volgens Google naar verwachting op 5 augustus beschikbaar komt, wordt enkel uitgebracht voor telefoons die draaien op Android-versie 10 of hoger. De browser blijft wel beschikbaar voor oudere Android-apparaten.