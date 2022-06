Google stopt ondersteuning Chrome Apps voor alle platformen in 2022

Google staakt de ondersteuning voor Chrome Apps op Windows, Mac, Linux en Chrome OS in juni 2022 en ook de bijbehorende api's worden vanaf dat moment niet meer ondersteund. Google kondigde in 2016 al aan de Chrome Apps uit te faseren, omdat te weinig mensen deze gebruiken.

Sinds maart van dit jaar accepteert Google al geen nieuwe publieke Chrome-apps meer, maar ontwikkelaars kunnen hun apps tot juni 2022 blijven updaten. Niet-publieke apps, voor bijvoorbeeld bedrijven, accepteert Google nog wel.

Vanaf juni 2021 stopt de algemene ondersteuning voor de apps op Chrome voor Windows, Mac en Linux, maar bedrijven kunnen verlengde ondersteuning krijgen en ook op Chrome OS blijft Google de apps ondersteunen. Per juni 2022 stopt de ondersteuning voor alle platformen definitief en ook de api's NaCl, PNaCl, en PPAPI zijn vanaf die datum end-of-life.

De tijdlijn die Google publiceert, geeft beheerders wat extra tijd om de apps uit te faseren, in vergelijking met het schema dat Google begin dit jaar aankondigde. Google meldt de planning wat aangepast te hebben op basis van feedback van klanten en partners. Het stoppen met Chrome Apps kan nauwelijks als een verrassing zijn gekomen: al in 2016 gaf Google aan dat het de Chrome Apps op andere platformen dan Chrome OS langzaam ging uitfaseren en in 2018 zou beëindigen. Google adviseerde ontwikkelaars toen over te stappen op web-apps.

De aankondiging de ondersteuning te staken, heeft geen betrekking op extensies. Ontwikkelaars konden Chrome Apps maken op basis van html5, css en JavaScript en ze moesten dienen als alternatief voor web-apps en mobiele apps, maar het platform werd geen succes.