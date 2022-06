Microsoft brengt beperkte bèta uit voor xCloud-streamingdienst

Xbox Game Pass Ultimate-abonnees kunnen vanaf dinsdag een beperkt aantal games uitproberen op hun smartphones. Daartoe opent Microsoft vanaf dinsdag een beperkte bètaperiode voor de cloudgamingfunctie, die vanaf 15 september onderdeel van het abonnement wordt.

Microsoft laat in een verklaring aan The Verge weten dat het gaat om een beperkte bètaperiode die bedoeld is voor een soepele overgang van de cloudgamingervaring naar de Xbox Game Pass-app voor Android. Bestaande Xbox Game Pass-appbezitters krijgen de kans om alvast een aantal van de beschikbare titels te testen. Microsoft meldt dat de bètatest belangrijk is voor de daadwerkelijke introductie op 15 september en benadrukt dat deze bèta niet overeen zal komen met de definitieve bibliotheek of ervaring.

De nieuwe bètaperiode staat los van de al bestaande, nog lopende test via de Xbox Game Streaming Preview-app. Dit is een gesloten bètatest van het Project xCloud-gedeelte die eind april in Nederland begon. Tijdens deze testfase hanteerde xCloud een resolutie van 1280x720 pixels en een bitrate van ongeveer 6Mbit/s. Of de resolutie en de bitrate tijdens de dinsdag beginnende bètaperiode hoger zullen zijn, is nog niet duidelijk. De Xbox Game Streaming-app was al te gebruiken om games van een eigen Xbox-console naar een smartphone of tablet te streamen. Tweakers publiceerde in mei een preview van Project xCloud, aan de hand van de gesloten bèta.

Deze Project xCloud Preview eindigt op 11 september, waarna op 15 september de cloudgamingdienst uitkomt als onderdeel van het Xbox Game Pass Ultimate-abonnement. Vanaf dat moment kunnen abonnees meer dan honderd games naar hun Android-apparaten streamen. Overigens is de dienst ook vanaf dat moment nog in bèta. Het Xbox Game Pass Ultimate-abonnement kost 13 euro per maand en naast het cloudgamingonderdeel krijgen abonnees ook de voordelen van Xbox Live Gold en de Game Pass-abonnementen voor de Xbox en Windows.

Ondersteuning voor de pc of iOS is er nog niet en dat zal voorlopig ook nog wel zo blijven voor wat Apples mobiele besturingssysteem betreft. Eerder bleek namelijk dat App Store-regels omtrent remote desktop clients een obstakel vormen voor Microsoft om een xCloud-app voor iOS uit te brengen. Daar komen de in-app aankopen nog bij; die moeten via Apple lopen en daarbij houdt het bedrijf dertig procent van het aankoopbedrag in. Microsoft heeft wel een xCloud-app voor iOS getest, maar stopt met die test in september en brengt voorlopig geen iOS-app uit.