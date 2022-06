Qualcomm vraagt toestemming om 5g-socs te verkopen aan Huawei

De Amerikaanse chipontwerper Qualcomm heeft bij de overheid van de VS een licentie gevraagd om te mogen handelen met Huawei. Qualcomm wil Huawei 5g-socs verkopen, nu Huawei niet langer zelf bij TSMC eigen Kirin-socs kan laten produceren.

Volgens Qualcomm is het slecht voor de Amerikaanse handel als het niet met Huawei mag handelen en buitenlandse concurrenten wel, schrijft The Wall Street Journal. Huawei kon socs inkopen bij MediaTek en Samsung, zo claimt de Amerikaanse chipontwerper. Huawei zei afgelopen weekend de productie van eigen Kirin-socs te staken, nu TSMC ze niet langer wil fabriceren.

Huawei was jarenlang klant bij Qualcomm, tot het handelsverbod in mei vorig jaar. Huawei rustte lang af en toe telefoons uit met chips van het Amerikaanse bedrijf. Zo bracht het in 2016 de Nova-smartphone uit met een Qualcomm-soc, maar ook individuele chips in telefoons kwamen van Qualcomm.

Qualcomm mag niet handelen met Huawei vanwege het verbod voor Amerikaanse bedrijven om handel te drijven met dit bedrijf. Er zijn licenties voor diverse bedrijven om dat toch te doen. Microsoft en Intel hebben zulke licenties, waardoor er Huawei-laptops kunnen uitkomen met Intel-processors en Windows.