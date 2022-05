Renders en specificaties van Huawei Mate 40 Pro verschijnen online

De officiële renders en specificaties van de Huawei Mate 40 Pro zijn online verschenen. Het toestel krijgt Android 10 zonder Google-apps en -diensten en is voorzien van de Kirin 9000-soc, die nog door TSMC is gemaakt.

Volgens berichtgeving van WinFuture krijgt de Mate 40 Pro een 6,76"-oledscherm met een resolutie van 2772x1344 pixels. De refreshrate is nog niet bekend. Het gaat wederom om een 'watervalscherm', waarvan de randen sterk zijn gebogen. De Duitse site staat bekend om het publiceren van correcte informatie over nog niet gepresenteerde telefoons.

Het toestel krijgt naar verluidt een Kirin 9000-soc. Die wordt door TSMC gemaakt op 5nm en beschikt over vier Cortex-A77-cores en vier A55-cores. Een van de A77-cores draait op 3,13GHz, de andere drie op 2,54GHz. De soc heeft een geïntegreerd 5g-modem met ondersteuning voor frequenties onder 6GHz. De modem heeft geen mmWave-ondersteuning.

TSMC is in september gestopt met leveringen aan Huawei, vanwege het Amerikaanse handelsverbod. De chips voor de Mate 40-telefoons zijn voor die tijd nog geproduceerd en geleverd. Eveneens door dat handelsverbod heeft de Huawei Mate 40 Pro geen Google-apps of -diensten aan boord. Het toestel draait op software die is gebaseerd op Android 10.

Aan de achterkant zit een 50-megapixelcamera met optische stabilisatie, een 20-megapixelcamera met ultragroothoeklens en een 12-megapixelcamera met 5x optische 'zoom'. De primaire camera kan 8k-video opnemen en Huawei zou een nieuw autofocussysteem gebruiken. Aan de voorkant zit een 13-megapixelfrontcamera, met daarnaast nog een sensor om gezichten in 3d te kunnen scannen.

Het toestel krijgt een 4400mAh-accu en kan snelladen met 65W. De afmetingen zijn 162,9x75,5x9,1mm en het gewicht is 212 gram. Huawei levert volgens WinFuture in Europa alleen een versie met 8GB ram en 256GB flashopslag. De prijs is nog niet bekend. De officiële introductie van de Mate 40-serie volgt aanstaande donderdag.