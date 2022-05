HTC introduceert Desire 20+ met 5000mAh-accu en 3,5mm-aansluiting

HTC brengt in Taiwan de Desire 20+ uit, een smartphone met Snapdragon 720G-soc, 5000mAh-accu, vier camera's aan de achterkant en een behuizing met een 3,5mm-aansluiting. Het toestel lijkt veel op de Desire 20 Pro, die eerder ook in Nederland uitkwam.

De HTC Desire 20+ heeft een 6,5"-lcd met een 20:9-verhouding en een resolutie van 1600x720 pixels. Daarmee heeft het toestel een lagere resolutie dan de Desire 20 Pro, die een full-hd+-scherm heeft. De telefoon krijgt wel een nieuwere soc, het gaat om Qualcomm's Snapdragon 720G, dat is een 4g-soc met Wi-Fi 6-ondersteuning. In de Desire 20 Pro zit de Snapdragon 665 van vorig jaar.

Het toestel heeft afmetingen van 164,9x75,7x9mm en weegt 203 gram. Aan de achterkant zit een vingerafdrukscanner en een camera-eiland met vier lenzen. De primaire camera heeft een 48-megapixelsensor en een f/1.8-lens. Verder is er een 5-megapixelcamera met ultragroothoeklens en de telefoon heeft ook een macrocamera en dieptesensor.

Aan de voorkant zit een 16-megapixelfrontcamera, die verwerkt is in een druppelvormige inkeping in het midden van het scherm. De telefoon draait op Android 10, heeft een 5000mAh-accu en is voorzien van een 3,5mm-jack. In Taiwan komt de Desire 20+ deze week uit voor 8490 Taiwanese dollar. Omgerekend is dat zo'n 251 euro.

Of HTC de Desire 20+ ook in Nederland en België gaat uitbrengen, is nog niet bekend. Eerder dit jaar kwam de HTC Desire 20 Pro hier wel uit, voor 289 euro. Enkele maanden eerder werd die telefoon uitgebracht in Taiwan.