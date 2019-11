HTC presenteert midrange-smartphone voor Taiwanese markt

HTC heeft zijn eerste reguliere midrange-smartphone van dit jaar gepresenteerd. Het gaat om de Desire 19s. In tegenstelling tot de Wildfire X van een paar maanden geleden betreft het een telefoon die HTC zelf heeft ontwikkeld.

De productpagina van de Desire 19s staat live op de Taiwanese site van HTC, maar op de Nederlandstalige site is hij nog niet te vinden. De fabrikant heeft niet bekendgemaakt of de telefoon in de toekomst ook in andere landen zal uitkomen. Het is de tweede smartphone van HTC dit najaar, na de blockchainsmartphone Exodus 1s.

De Desire 19s heeft een lcd met een oppervlakte van 96 vierkante centimeter en een diagonaal van 6,2". Het gaat om een scherm met een 19:9-verhouding en een resolutie van 1520x720 pixels. De telefoon heeft een MediaTek Helio P22-soc met 3GB werkgeheugen en 32GB aan opslag. In de behuizing zit een 3850mAh-accu. Het toestel heeft een primaire 13-megapixelcamera en een 5-megapixelcamera met ultragroothoeklens. De derde camera is voor het waarnemen van diepte. HTC vraagt 5990 Taiwanese dollar, omgerekend ongeveer 180 euro.

HTC heeft het aantal telefoons dat het uitbrengt, in het afgelopen jaren ernstig verlaagd. Zo kwam er dit jaar helemaal geen high-end smartphone van de fabrikant uit. De fabrikant beloofde wel in de komende maanden een verrassing te hebben op het gebied van high-end smartphones.