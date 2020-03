HTC presenteert 5g-router die dienst kan doen als node voor bitcoin

De Taiwanese fabrikant HTC heeft zijn tweede 5g-router gepresenteerd. De Exodus 5G Hub kan dienst doen als node voor bitcoin, heeft software aan boord voor het bewaren van cryptovaluta en beschikt over diverse op privacy gerichte diensten.

De Exodus 5G Hub is een variant van de eerder gepresenteerde 5G Hub, een router met 5g-ondersteuning. De router heeft een volledige Android 9.0-uitgave aan boord en beschikt over een scherm van 11,4x5,7cm, een 5"-touchscreen met onbekende resolutie. Hij draait op een Qualcomm Snapdragon 855 met X50-modem, schrijft Mashable.

Er zit 4GB werkgeheugen in, naast een opslag van 32GB met micro-sd-slot en een 7660mAh-accu. De router heeft ook een enkele ethernetpoort en beschikt over een nanosimkaart-slot. Ook zitten er twee microfoons en een speaker in. HTC claimt dat de router ondersteuning heeft voor een decentrale vpn-dienst, adblocker Incognito en maildienst ProtonMail. Andere privacyfuncties zijn onduidelijk.

Op gebied van cryptovaluta kan hij dienen als volledig bitcoin-node en kunnen gebruikers op het apparaat diverse soorten cryptovaluta opslaan in HTC's Zion-software, waaronder bitcoin en ethereum. Het lijkt de bedoeling om de router als hub in huis te zetten, al kan hij ook onderweg gebruikt worden als hotspot.