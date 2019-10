HTC brengt goedkopere blockchain-telefoon Exodus 1s uit

HTC heeft de eerder aangekondigde Exodus 1s uitgebracht, een blockchaintelefoon die als volledige node kan fungeren. Gebruikers kunnen cryptocoins op een ingebouwde portomonnee bewaren en hebben voor het ontvangen en versturen geen exchange nodig.

De smartphone is een goedkopere versie van de eerste Exodus-smartphone die HTC heeft uitgebracht. Deze Exodus 1s kan via de website van HTC worden gekocht, en kost daarbij 219 euro. De fabrikant belooft de smartphone binnen een maand na het ontvangen van de betaling te versturen.

De belangrijkste eigenschap van de Exodus 1s is dat het als blockchainsmartphone werkt. De Exodus 1s heeft ondersteuning voor de Zion-portemonnee voor cryptovaluta, die door HTC zelf is ontwikkeld. Hierin kunnen gebruikers onder andere bitcoin, ether en litecoin opslaan en versturen. Daarbij hoeft er dus geen hulp van een exchange te worden gezocht.

HTC kondigde de blockchainsmartphone al in mei aan, maar toen was er over de gebruikte onderdelen nog weinig bekend. Inmiddels is duidelijk dat de Snapdragon 435 als processor wordt ingezet, vergezeld van 4GB ram. Het scherm heeft een diagonaal van 5,7" met full hd-resolutie. Zowel aan de voorkant als achterkant bevindt zich een 13-megapixelcamera.