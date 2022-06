OSOM OV1-privacytelefoon gaat niet door, wordt Solana Saga-blockchainsmartphone

De op privacy gerichte Android-smartphone OSOM OV1 die deze zomer had moeten verschijnen, komt er niet meer. De makers zijn een samenwerking aangegaan met blockchainplatform Solana en het toestel zal nu in 2023 verschijnen als de Solana Saga, 'gericht op web3'.

Volgens Solana wordt de Saga een vlaggenschip-Android-smartphone, gericht op 'mobiele web3-ervaringen'. De telefoon krijgt een Seed Vault met hardwarebeveiliging voor het opslaan van keys, een gedecentraliseerde appwinkel en ondersteuning voor SolanaPay. Specificaties zijn nog niet bekend, maar de makers beloven een 'premium hardware-ervaring'.

Solana kondigt ook de Solana Mobile Stack-sdk aan. Dat is volgens de makers een toolkit voor 'mobiele web3-ervaringen'. Het bedrijf stelt dat 'web3 nu nog niet gemaakt is voor smartphones' en dat gebruikers er een desktop voor nodig hebben. De SMS-sdk zou dat moeten veranderen. Het bedrijf noemt het een 'cryptolaag op Android voor een naadloze web3-ervaring'.

De Solana Saga moet in het eerste kwartaal van 2023 uitkomen. Wat het toestel kost, is nog niet bekend, maar geïnteresseerden kunnen voor een aanbetaling van 100 dollar een reservering plaatsen. Het toestel wordt gemaakt door OSOM, een bedrijf dat is opgericht door voormalige medewerkers van Essential. OSOM bevestigt dat zijn op privacy gerichte OV1-smartphone niet meer in die vorm uitkomt. Dat wordt nu de Solana Saga.

OSOM staat voor Out of Sight, Out of Mind en bestaat onder meer uit acht voormalige Essential-medewerkers. Het bedrijf werd in 2020 opgericht en zei toen op privacy gerichte apparaten te willen uitbrengen. Eind 2021 werd de OSOM OV1 aangekondigd: een Android-smartphone gericht op privacy. De makers claimden veel grotere controle over privacy dan met stock Android, onder meer door het mogelijk te maken om functies als GPS en camera's uit te schakelen, zonder dat software die weer kan inschakelen.