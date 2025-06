"Ex-Essential-topman misbruikt volgens rechtszaak bedrijfsgeld voor privézaken"

Voormalig Essential-topman Jason Keats zou het bedrijfsgeld van zijn huidige smartphonebedrijf OSOM gebruiken om zijn eigen levensstijl te bekostigen. Dat wordt beweerd in een rechtszaak die is aangespannen door de voormalige chief privacy officer van OSOM.

Jason Keats wordt ervan beschuldigd dat hij het geld van zijn bedrijf OSOM gebruikt om zijn 'extravagante levensstijl' te bekostigen, schrijft Android Authority op basis van de rechtbankverslagen. Zo zou hij onder andere twee Lamborghini's, zijn racehobby en zijn hypotheek ervan betalen. De voormalige chief privacy officer, Mary Ross, wil afdwingen dat Keats zijn financiële gegevens openbaar moet maken.

In het rechtsdocument wordt ook beweerd dat OSOM er slecht voorstaat. Zo zou de opvolger van de Solana Saga-smartphone intern zijn geschrapt. Keats is naar verluidt van plan om de focus van het bedrijf te verleggen van telefoons naar 'AI-aangedreven camera's'. Ook zou de ceo tevergeefs geprobeerd hebben om het bedrijf aan HP te verkopen. Volgens de rechtszaak zijn alle middelen van OSOM inmiddels uitgeput en moet de fabrikant extra kapitaal zien op te halen om het hoofd boven water te houden. Een woordvoerder van OSOM stelt tegenover Android Authority dat de beschuldigingen van Ross 'bizar' zijn. "We kijken ernaar uit om ze in de rechtszaal te ontkrachten."

OSOM werd in 2020 opgericht door acht voormalige Essential-medewerkers, waaronder Keats. Essential-oprichter en voormalig Google-topman Andy Rubin heeft niets met het bedrijf te maken. OSOM liet destijds weten dat het op privacy gerichte apparaten wilde maken. Eind 2021 werd de OSOM OV1 aangekondigd: een Android-smartphone gericht op privacy. Later werd het toestel omgedoopt tot de Solana Saga, een telefoon gericht op 'mobiele web3-ervaringen'. In 2023 bracht het bedrijf zijn tweede product uit: de OSOM Privacy Cable.

Essential is een smartphonemaker die het best bekend is van de in 2017 uitgebrachte PH-1. Tweakers schreef destijds een review van de PH-1. Het lukte het bedrijf niet om tijdig een opvolger voor dit toestel uit te brengen en begin 2020 hield het bedrijf op met bestaan. Er was op dat moment wel een PH-2 in ontwikkeling, waarvan dit jaar een prototype opdook.