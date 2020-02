Smartphonemaker Essential van Android-oprichter Andy Rubin stopt ermee

Smartphonemaker Essential, bekend van de in 2017 uitgebrachte PH-1-telefoon, stopt ermee. De laatste update voor de telefoon is inmiddels uitgekomen en het bedrijf stopt met het leveren van ondersteuning. De Gem, een lange en dunne smartphone, zal er niet komen.

De laatste update voor de PH-1 is die van vorige week, zegt Essential. Het bedrijf heeft de code op GitHub gezet. Zo moeten enthousiaste gebruikers in theorie de software voor de telefoon kunnen blijven doorontwikkelen.

Essential had ook diverse andere producten, naast de telefoon. Maildienst Newton Mail zal eind april stoppen met werken. De Gem-smartphone die Essential in oktober liet zien, zal er niet komen. Er was geen 'duidelijk pad' naar een verkoop aan consumenten, zo zegt het bedrijf.

Het ligt voor de hand dat het bedrijf van voormalig Android-oprichter Andy Rubin geen geld meer had. De PH-1-verkopen leverden in 2017 geld op, maar daarna heeft het bedrijf vermoedelijk nog weinig omzet gedraaid. Er kwam nooit een opvolger voor de telefoon.

