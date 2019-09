Android 10-upgrade komt uit voor Essential Phone PH-1 en Xiaomi Redmi K20 Pro

Essential en Xiaomi zijn na Google de eerste fabrikanten die Android 10-upgrades officieel uitbrengen voor hun smartphones. Met name de upgrade voor de Essential Phone PH-1 is opvallend; dat toestel stamt uit 2017 en ging vorig jaar uit productie.

Op dezelfde dag dat Google Android 10 uitbrengt voor zijn Pixel-smartphones, brengen Xiaomi en Essential ook upgrades uit. Essential meldt op Twitter dat de upgrade beschikbaar is voor klanten die het toestel zonder abonnement hebben gekocht. Het is de derde versie-upgrade voor de Essential Phone PH-1 die uit 2017 stamt en toen uitkwam met Android 7.

Eind 2018 maakte Essential bekend te stoppen met de productie van de PH-1 en over een opvolger heeft het bedrijf zich niet meer uitgelaten. Volgens geruchten heeft het bedrijf een opvolger geschrapt. Essential werd opgericht door Andy Rubin, hij was ook de oprichter van Android.

De MIUI-versie op basis van Android 10 voor de Xiaomi K20 Pro is uitgekomen in China en India, meldt XDA Developers. Het is nog niet duidelijk wanneer de global rom dezelfde upgrade ondergaat. Xiaomi had al bètaversies op basis van Android 10 uitgebracht, de eerste daarvan op 9 augustus.

OnePlus heeft dinsdag ook een Oxygen OS-versie op basis van Android 10 uitgebracht voor de OnePlus 7 en de 7 Pro, maar dat gaat nog om een bèta. Het betreft wel een open bèta die voor alle gebruikers beschikbaar is.

Google heeft Android 10 dinsdag officieel uitgebracht voor zijn Pixel-smartphones. De nieuwe versie biedt onder andere een donkere modus, gebarenbediening en de mogelijkheid om beveiligingsupdates via de Play Store te installeren.