Een eerste blik op Android Q

Er is een nieuw, hip woord in Silicon Valley: privacy. Apple gebruikt dat al langer als verkoopargument voor zijn producten, maar twee andere techgiganten raken er nu ook niet over uitgepraat. Facebook wil zich omvormen tot een op privacy gericht platform; Google zette DuckDuckGo in Chrome en komt met een nieuwe Android-versie met meer opties op privacygebied.

Bij de oprechtheid kun je vraagtekens zetten, want privacy lijkt niet in het belang van beide bedrijven. Zij leven immers van het verzamelen van data, om advertenties gerichter te maken en dus om geld te verdienen. De wind in Silicon Valley is echter duidelijk van richting aan het veranderen en privacy wordt belangrijker. Wat nu als Facebook en Google het voor het voortbestaan van hun bedrijf nodig vinden om privacy te omarmen? Dan zijn deze ontwikkelingen een sprong in het duister.

Over sprongen in het duister gesproken. In deze nieuwe Android-versie zit ook een donkere modus. Die is standaard niet te vinden; daarvoor moet je even usb-foutopsporing aanzetten en vervolgens via adb een commando uitvoeren. Zie de zin hiervoor als een test; als je precies weet wat die betekent, dan kan het een goed idee zijn om Android Q op je telefoon te zetten, anders niet.

Hoewel Google het een bèta noemt, is deze build vooral bedoeld voor ontwikkelaars. Zij kunnen zien wat er gaat veranderen voor apps, zoals hoe de donkere modus werkt en welke gevolgen zaken als het beperken van toegang tot data zullen hebben. Dit jaar is bovendien iets anders dan andere jaren. Het is namelijk niet langer geheim wat Android Q zal brengen. XDA-Developers kreeg een vroege build al een paar maanden geleden te pakken en heeft er uitgebreid over gepubliceerd.

Desondanks is het interessant om naar te kijken. Om dat te doen, hebben we een Pixel 2 en Pixel 3 voorzien van de nieuwe Android-versie en gekeken naar de wijzigingen die er tot nu toe in zitten.