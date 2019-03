Google voegt DuckDuckGo als optie voor zoekmachine toe aan Chrome

Google heeft gebruikers van Chrome in onder meer Nederland en België de mogelijkheid gegeven om DuckDuckGo in te stellen als standaardzoekmachine. Dat was voorheen niet mogelijk. Gebruikers in Nederland kunnen niet langer kiezen voor Vinden.nl.

De wijziging zit in Chrome 73, die Google deze week aan het verspreiden is. Uit een test van Tweakers blijkt dat Chrome naast DuckDuckGo nu ook Microsoft-zoekmachine Bing als optie geeft. Het is onbekend waarom dat nu gebeurt. In andere landen is dat al langer.

Een commit in Googles opensourceproject Chromium, die Techcrunch vond, geeft alle wijzigingen per land weer. Hoewel die wijzigingen zijn doorgevoerd in Chromium 73, zijn ze nu dus ook zichtbaar in de nieuwe versie van Chrome.

Google heeft nog geen verklaring gegeven voor waarom het de zoekmachines juist nu toevoegt, maar de commit spreekt van een keuze op basis van recente gebruikersdata. Dat wijst erop dat de gekozen zoekmachines de populairste per land zijn. Na het instellen van de standaardzoekmachine kunnen gebruikers zoekopdrachten invoeren door ze simpelweg in te typen in de url-balk en op Enter te drukken.