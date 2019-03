BlackBerry-smartphones van dit jaar hebben geen 5g

TCL zal de komende BlackBerry-smartphones, die dit jaar nog moeten uitkomen, niet voorzien van 5g. Dat heeft een topman van de fabrikant gezegd. Wel houdt de Chinese fabrikant vast aan het fysieke toetsenbord.

De topman sluit in een interview met MobileNewsCWP 5g voor dit jaar uit, al kan een BlackBerry in 2020 wellicht de nieuwe netwerktechnologie wel aan boord hebben. TCL is de bekendste licentienemer van de Canadese smartphonemaker BlackBerry, die tot enkele jaren geleden zelf smartphones produceerde. Onder TCL kwamen onder meer de KeyOne en Key2 uit.

De strategie past bij het BlackBerry-merk. De Canadese smartphonemaker was zelf voorzichtig met het inbouwen van nieuwe generaties mobiele netwerken. De Bold 9000 was eind 2008 de eerste BlackBerry met 3g, terwijl 4g uitbleef tot de Z10 in 2013. BlackBerry-topmensen hebben in onderhandelingen met providers gesteld dat BlackBerry's zo ziunig met data omsprongen dat sneller mobiel internet niets toe zou voegen, zo bleek uit het Losing The Signal uit 2015, dat ging over Blackberry.

TCL houdt wel vast aan het fysieke toetsenbord. "Het toetsenbord is nog steeds levensvatbaar voor onze klanten. Veel mensen missen hun toetsenbord en houden van het gevoel van nostalgie."