TCL stopt vanaf september met verkoop van BlackBerry-smartphones

De Chinese fabrikant TCL zal vanaf 31 augustus niet langer BlackBerry-telefoons verkopen. Dat heeft het bedrijf in een verklaring laten weten. TCL biedt vanaf die datum nog wel voor minimaal de duur van twee jaar ondersteuning voor bestaande toestellen.

Op Twitter laat TCL Communication weten dat het vanaf 31 augustus niet langer het recht heeft om nieuwe mobiele BlackBerry-apparaten te ontwerpen, maken of verkopen. Het bedrijf zegt dat het in ieder geval tot 31 augustus 2022 ondersteuning en service zal leveren, al kan dat ook nog na die datum het geval zijn. Dat laatste is afhankelijk van het specifieke consumentenrecht dat geldt in het land waar een BlackBerry-toestel is gekocht.

De verklaring betekent dat na een kleine vier jaar een einde komt aan de licentieovereenkomst tussen TCL en de Canadese smartphonemaker BlackBerry. Eind 2016 bleek dat TCL in verreweg de meeste landen ter wereld het exclusieve recht kreeg om toestellen onder de BlackBerry-naam uit te brengen. Die overeenkomst kwam tot stand nadat in september 2016 bleek dat BlackBerry stopte met het ontwikkelen van eigen smartphones.

In het kader van de momenteel nog geldende licentieovereenkomst bracht TCL in de afgelopen periode onder meer de KeyOne en Key2 uit. Dit zijn smartphones met fysieke toetsenborden aan de voorkant en ze draaien op een Android-uitgave van BlackBerry. Of het beëindigen van de licentieovereenkomst ook betekent dat het doek zal vallen voor het BlackBerry-merk en de kenmerkende toestellen, is onbekend. TCL is in ieder geval de bekendste licentienemer.