Eigenaar BlackBerry-merk: we werken nog steeds aan smartphone met toetsenbord

OnwardMobility, het bedrijf dat de merkenrechten voor BlackBerry bezit, is van plan dit jaar een 'ultra-veilige' 5g smartphone met fysiek toetsenbord voor de zakelijke markt uit te brengen. Het bedrijf was van plan in 2021 een nieuwe BlackBerry te introduceren, maar dat bleef uit.

OnwardMobility presenteerde laat in 2020 plannen om in de eerste helft van 2021 een BlackBerry met fysiek toetsenbord op de markt te brengen. Deze zou 5g ondersteunen, een nadruk leggen op security en gericht zijn op de zakelijke markt. Ook Europa zou het toestel krijgen. 2021 kwam en ging echter en de nieuwe BlackBerry kwam er niet. OnwardMobility deed in de tussentijd geen verdere aankondigingen over zijn voornemens.

Wellicht dat OnwardMobilty nu een teken van leven geeft naar aanleiding van het afsluiten van de online-diensten voor oude BlackBerry OS en BlackBerry 10-smartphones, wat afgelopen dinsdag gebeurde. Nieuwsmedia, inclusief Tweakers, besteedden in nieuwsberichten hierover aandacht aan het feit dat er nog een nieuwe BlackBerry in de maak zou zijn, maar dat dat project vermoedelijk vaporware was.

Dat ontkent de Texaanse start-up nu dus. Het omschrijft 2021 als een 'zeer moeilijk jaar om een smartphone in uit te brengen, laat staan eentje met de verwachtingen die wij ervan hebben' en stelt dat het met regelmatige updates over het project zal komen, waarvan de eerste deze maand nog moet volgen. Een nieuwe beoogde releasedatum voor het toestel is er nog niet.

Enigszins opvallend is wel dat de naam BlackBerry niet in de mond genomen wordt door OnwardMobility. De omschrijving '5g-capabele, security-georiënteerde, met fysiek toetsenbord uitgeruste smartphone voor de zakelijke markt' wordt echter wel gewoon genoemd en past volledig bij het BlackBerry-concept van RIM, het originele bedrijf achter de telefoons.