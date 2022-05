BlackBerry wil patenten op gebied van mobiele telefoons verkopen aan patenttrol

Het Canadese bedrijf BlackBerry verkoopt zijn patenten op het gebied van mobiele telefoons, berichten versturen en ontvangen en mobiele netwerken. De koper is een bedrijf dat de patenten vermoedelijk wil gaan gebruiken om geld te verdienen, een zogenoemde patenttrol.

BlackBerry heeft een overeenkomst bereikt met het Amerikaanse Catapult voor 600 miljoen dollar, schrijft het bedrijf. Onderdeel van de deal is dat BlackBerry een licentie terugkrijgt om technologie van de patenten te gebruiken. Het gaat niet om alle patenten die BlackBerry in handen heeft, want alle patenten die te maken hebben met de huidige core business van BlackBerry, zakelijke software en beveiliging, houdt het bedrijf zelf in handen.

De deal is nog niet rond, want diverse instanties moeten goedkeuring geven voor de transactie. Dat gebeurt naar inschatting van het Canadese bedrijf binnen iets meer dan een half jaar. Catapult is een bedrijf dat is opgericht om de patenten te kopen, blijkt uit de documentatie die BlackBerry bij de Amerikaanse overheid heeft ingediend.

BlackBerry heeft de patenten, omdat het jarenlang smartphones en software daarvoor maakte. Het stopte daarmee in 2016. Sindsdien verschenen er nog wel BlackBerry-telefoons, maar dat was van bedrijven die een licentie hadden op de merknaam. Onder meer het Chinese TCL heeft de BlackBerry Key-serie uitgebracht.