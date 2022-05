IDC: vraag naar tablets en Chromebooks neemt af

De vraag naar tablets en Chromebooks nam in het vorige kwartaal af, zo meldt analistenbureau IDC. Het aantal geleverde tablets lag volgens de inschattingen 12 procent lager dan vorig jaar, bij Chromebooks gaat het om een daling van 63 procent.

De dalingen komen volgens IDC doordat de vraag in veel landen in de wereld afnam. Bij Chromebooks schat IDC in dat het vooral gaat om verzadiging in de VS en Europa, terwijl het aantal geleverde laptops met Chrome OS in ontwikkelingslanden juist nog wel toenam.

Daarnaast worden Chromebooks volgens IDC bovengemiddeld hard getroffen door het chiptekort. Fabrikanten zouden met de schaarse chips liever laptops met Windows maken, omdat die hogere verkoopprijzen hebben en dus meer omzet genereren.

Over het hele jaar is er bij tablets en Chromebooks nog wel een stijging te zien, omdat het aantal geleverde exemplaren in de eerste negen maanden van 2021 veel hoger was dan in dezelfde periode in 2020. De stijging in de tabletmarkt zorgt voor hernieuwde interesse in de productcategorie. Onder meer Google zou weer serieus bezig zijn met Android-tablets.