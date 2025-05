IDC: fabrikanten leverden veel minder pc's en laptops

Fabrikanten van pc's en laptops leverden afgelopen kwartaal 29 procent minder exemplaren dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft analistenbureau IDC becijferd. Alle fabrikanten leverden fors in, zonder uitzondering.

De daling in leveringen komt door een mindere vraag, slechte economische omstandigheden en grote voorraden die fabrikanten eerst moesten wegwerken, zegt IDC. Het aantal geleverde exemplaren ligt ook onder de aantallen van 2019 en 2018, dus het is meer dan een teruggang naar de vraag die er was voor de coronapandemie uitbrak.

Alle fabrikanten leverden tientallen procenten in. De sterkste terugloop is voor Apple. Dat past bij de geruchten over beperkte productie van de M2-soc. Die fabrikant leverde 40 procent minder desktops en laptops, claimt IDC. Lenovo, Dell en ASUS leverden ongeveer 30 procent minder exemplaren, alleen HP hield de schade relatief beperkt met een terugloop van 24 procent.

IDC denkt dat de lagere vraag in elk geval tot het einde van het jaar zal aanhouden. Mogelijk komt er dan een grote groep aan die laptops of desktops heeft aangeschaft voor corona en dan aan een upgrade toe is, zo redeneert het analistenbureau. Het gaat wel om een inschatting zonder kennis te hebben genomen van de kwartaalcijfers van de diverse fabrikanten. Die kwartaalcijfers komen in de komende anderhalve maand uit.