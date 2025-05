ZTE teaset afbeeldingen en specificaties van Axon 50 Ultra

Renders en specificaties van de ZTE Axon 50 Ultra-smartphone van de Chinese fabrikant ZTE staan online. Het toestel zou voorzien zijn van een 5500mAh-accu en laadsnelheden van 135W ondersteunen. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het toestel op 12 april geïntroduceerd.

De smartphone van ZTE wordt op 12 april geïntroduceerd, blijkt uit afbeeldingen die ZTE-topman Ni Fei op het Chinese sociale netwerk Weibo teaset. De ZTE Axon 50 Ultra is het recentste model van de duurste lijn van ZTE. Het toestel krijgt een Snapdragon 8 Gen 2-chip en heeft een 5500mAh-accu met een maximale laadsnelheid van 135W.

De voorganger van de Axon 50, de Axon 40, beschikte over een selfiecamera achter het display. Op de renders van de Axon 50 is te zien dat het toestel een punchhole heeft voor de camera waarmee deze niet meer achter het display zit. ZTE was de eerste smartphonefabrikant die een smartphone uitbracht met een camera achter het scherm.

Of het toestel in Nederland beschikbaar komt, is nog niet bekend. Het voorgaande model, de Axon 40 Ultra, was in de Benelux verkrijgbaar voor 829 euro. Wat de prijs van de Axon 50 Ultra gaat zijn, is op het moment van schrijven nog niet onbekend.