Samengevat De ZTE Axon 20 5G is de eerste telefoon met frontcamera achter het scherm. Daardoor heeft hij geen inkeping in het scherm, maar de frontcamera heeft wel veel licht nodig om een goede foto te maken. De specificaties zijn prima voor de prijs en het is fijn om door Android te navigeren met de soepele software en 90Hz-schermverversing. Hij heeft een mooi en vooral erg groot oledscherm. Helaas is dat scherm niet zo goed af te lezen in de zon en valt de accuduur van het toestel tegen. Pluspunten Mooi groot, ononderbroken oledscherm met 10bit-kleuren

Prima primaire camera

Groot, maar licht en toch goede bouwkwaliteit Minpunten Matige accuduur

Scherm lastig af te lezen in direct zonlicht

Slechte frontcamera Getest ZTE Axon 20 5G Zwart Prijs bij publicatie: € 450,- Bekijk product

Je zou kunnen zeggen dat ZTE een buitenbeentje is. De Chinese fabrikant brengt zo nu en dan toestellen met interessante snufjes en innovaties uit. Zo waren er eens de Axon S met zijwaartse cameraslider en de Axon V met een soort camerapuist aan de zijkant. Ook was Nubia tot niet lang geleden een zusterbedrijf van ZTE. Dat bedrijf heeft ook een historie van bijzondere vondsten, zoals de Nubia Z20, die een extra scherm aan de achterkant heeft. Helaas waren we niet altijd onder de indruk van de smartphones als geheel.

Dat roept de vraag op of de focus op dergelijke innovatie handig is. Een nieuw snufje is vaak welkom, maar wie wil een smartphone waarmee hij misschien wel indruk kan maken, maar die verder ondermaats presteert? Alsnog is het natuurlijk een manier om naam op te bouwen en dat is dan ook de tactiek van een fabrikant als ZTE. Door ergens de eerste mee te zijn, krijg je veel aandacht en dat is natuurlijk waardevol. Het is waar de Axon 20 5G omheen gebouwd is; dit is namelijk de eerste telefoon met frontcamera achter het scherm. Is het een one trick pony of meer dan dat?

Plastic, maar stevig

De ZTE Axon 20 5G kost 450 euro en is verkrijgbaar in de webshop van de fabrikant; ZTE heeft niet veel partners in Nederland. Voor het genoemde bedrag krijg je een telefoon met een paar high-end features, maar vooral middenklassespecificaties. Dat zie je niet direct aan de buitenkant van de telefoon, maar als je iets langer kijkt en voelt, zijn er wel verbeterpunten. De randen van de knoppen zijn wat scherp, het glas van de achterkant loopt niet helemaal mooi over in de plastic zijkant en het scherm ligt behoorlijk dik op het toestel, wellicht door de onderdelen die het mogelijk maken dat de camera achter het scherm zit. De bouwkwaliteit van het toestel is echter wel goed. Het voelt vrij stevig aan als je het probeert te buigen.

De ZTE Axon 20 5G is een van de grootste telefoons die we ooit hebben vastgehouden. Hij heeft een groot 6,92"-scherm en ook nog eens aanzienlijke bezels. Met een relatieve schermgrootte van 84,8 procent heeft de Axon 20 5G maar een nipt groter deel van de voorkant dat uit scherm bestaat dan een budgettoestel als de Poco X3 NFC. Het scherm van de Samsung Galaxy A71 beslaat al een stuk meer van de voorkant met 87,2 procent en een high-end toestel als de Galaxy S20+ komt al boven de 90 procent uit. Het lijken misschien kleine verschillen, maar het is zichtbaar en zeker bij een grote telefoon is het fijn als de behuizing niet veel groter is dan het scherm.

Het camera-eiland steekt een behoorlijk stuk boven het toestel uit, maar als daardoor goede foto's worden gemaakt, vinden we dat niet zo'n probleem en als je een hoesje gebruikt, is het minder erg. Het toestel is erg licht voor zijn grootte. Het gebruik van plastic voor de schermranden zal daarbij ongetwijfeld helpen.