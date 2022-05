OPPO onthult nieuwe frontcamera achter smartphonescherm met kleinere pixels

OPPO heeft de 'volgende generatie' gepresenteerd van een nieuwe frontcamera die achter een smartphonescherm wordt geplaatst. Deze nieuwe camera zou veel eerdere problemen moeten oplossen, wat mede te danken zou zijn aan betere AI en kleinere pixels van het scherm.

OPPO zegt dat de nieuwe frontcamera zodanig werkt dat de integriteit en consistentie van het oledscherm behouden blijft, zowel tijdens gebruik als wanneer de telefoon in standbymodus staat. Daarbij doelt de fabrikant waarschijnlijk op het beperken van de pixeldichtheid bij eerdere iteraties. Dat werd gedaan om de hoeveelheid licht die op de sensor valt, te vergroten.

Bij de huidige oplossing worden kleinere pixels gebruikt om dit te bereiken. Daarmee is volgens de fabrikant geen sprake van minder pixels in het gedeelte van het smartphonescherm waar de frontcamera zich achter bevindt. OPPO zegt dat er sprake is van 400ppi, ook bij dit gedeelte van het scherm. Daarnaast zegt de fabrikant dat het transparante bedrading heeft gebruikt en dat de dikte daarvan met de helft is afgenomen. Ook dat moet leiden tot een hogere beeldschermkwaliteit.

Verder zegt OPPO dat het bij het cameragedeelte van het scherm gebruik heeft gemaakt van pixelcircuits die elk slechts een enkele pixel aansturen. Dat zou afwijken van de industriestandaard waarbij steeds een circuit wordt gebruikt om twee pixels aan te sturen. De fabrikant stelt dat dit leidt tot een beter beheer van de helderheid van het scherm met een kleine afwijking, waarbij kleuren beter tot hun recht komen en kleine lettergroottes ook fatsoenlijk kunnen worden weergegeven.

Op het vlak van de camera heeft OPPO naar eigen zeggen een reeks AI-algoritmen ontwikkeld die enkele issues met camera's achter smartphoneschermen moeten beperken of oplossen, waarbij gedacht kan worden aan wazige afbeeldingen en schitteringen op de foto's. De algoritmen zijn bedoeld om de diffractie te beperken en het dynamisch bereik en de automatische witbalans te verbeteren. Het AI-model om de diffractie bij de bron te beperken, zou getraind zijn op tienduizenden afbeeldingen, waardoor meer natuurlijke afbeeldingen mogelijk moeten worden.

De fabrikant zegt nog niet wanneer het deze frontcameraoplossing gaat implementeren in een smartphone die ook daadwerkelijk uitkomt. Het bedrijf geeft aan deze technologie eerst verder te gaan doorontwikkelen. Bij de huidige onthulling heeft het bedrijf wel een prototype van een smartphone getoond waarin de nieuwe frontcamera is verwerkt. ZTE bracht al daadwerkelijk een telefoon met frontcamera achter het scherm uit, de Axon 20 5G. De inmiddels in China uitgebrachte Axon 30 zou verbeteringen moeten hebben zoals ook de pixeldichtheid van 400ppi.

OPPO toonde zo'n twee jaar geleden al een conceptsmartphone met een frontcamera achter het scherm en eind 2019 een smartphoneprototype met een dergelijke frontcamera, al ging het toen nog om eerdere iteraties. Het werd in november vorig jaar al duidelijk dat OPPO net als Xiaomi werkt aan een frontcamera achter het scherm waarbij kleinere pixels worden gebruikt.