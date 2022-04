Binnenkort is het zover; dan kun je in Nederland en België de eerste smartphone met camera achter het scherm kopen, de ZTE Axon 20 5G. Het voert te ver om dit aan te duiden als het begin van een nieuw tijdperk, maar het is wel de vervolmaking van een reis die nu al enkele jaren duurt, de reis om de frontcamera niet langer in de weg te laten zitten van het scherm.

Die reis begon al een paar jaar geleden, toen smartphonemakers de bezels gingen verkleinen met de nieuwe schermtechniek om de aansturing alleen vanaf de onderkant te laten plaatsvinden. Toen Samsung met de Galaxy S8 en later Apple met de iPhone X de hardware voor de aansturing ombogen in de behuizing om 'de kin' te verkleinen, kwamen randloze telefoons nóg dichterbij.