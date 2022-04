ZTE brengt eerste smartphone met camera achter scherm over twee weken uit in EU

ZTE brengt de Axon 20 5G, de eerste smartphone met een camera achter het scherm, over iets meer dan twee weken uit in de Europese Unie. Dat heeft de fabrikant bekendgemaakt. Hoeveel het toestel gaat kosten, is nog niet bekend.

Het gaat om een 32-megapixelfrontcamera die door een klein transparant deel van het scherm heen kijkt, blijkt op de productpagina. Dat gebeurt nu ook al bij optische vingerafdrukscanners achter het scherm. Het verschil daarbij is dat de software het beeld van de frontcamera moet omzetten in normale foto's en daarbij dus moet corrigeren voor de obstructie van licht door de pixels die ervoor zitten. ZTE noemt daarbij de toepassing van meerdere dual-control chips, geïntegreerde drivercircuits, een speciale pixelmatrix en een zelf ontwikkeld selfiealgoritme

ZTE presenteerde de telefoon in september, maar heeft nu pas bekendgemaakt dat hij naar Europa komt op 21 december. De Axon 20 5G beschikt over een Snapdragon 765G-soc, heeft een 4220mAh-accu die met 30W kan worden geladen en draait op Android 10. De afmetingen bedragen 172,1x77,9x8,0mm en de telefoon weegt 198g. Het oledscherm, waar ook een vingerafdrukscanner achter zit, heeft een diagonaal van 6,92" en een resolutie van 2460x1080 pixels. Daarmee komt het uit op een schermverhouding van 20,5:9, bij een formaat van 16,1x7,1cm en een oppervlakte van bijna 114 vierkante centimeter. De camera's achterop zijn een primaire 64-megapixelcamera, een camera met ultragroothoeklens van 8 megapixel en twee 2-megapixelcamera's: een macrocamera en dieptesensor.

De nieuwe telefoon komt uit in drie varianten: 6GB ram en 128GB opslag, 8GB ram en 128GB en 8GB ram en 256GB. De prijzen in China zijn 2198, 2498 en 2798 Chinese yuan. Omgerekend komt dat neer op ongeveer 270, 307 en 344 euro, maar daar moet de btw nog bij en telefoons zijn bij release in Europa vaak ook duurder.