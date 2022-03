ZTE Axon 30 Ultra nu verkrijgbaar voor 749 euro

Fabrikant ZTE kondigt vrijdag de ZTE Axon 30 Ultra aan. De smartphone is per direct verkrijgbaar vanaf 749 euro. De telefoon heeft een Qualcomm Snapdragon 888 en een curved 6,67"-amoledscherm met een verversingssnelheid van 144Hz.

De ZTE Axon 30 Ultra is uitgerust met een 64-megapixelcamera, waarmee in 8K video kan worden opgenomen met 30 frames per seconde. Dankzij de 8-megapixelperiscooplens is er tot 5x optische zoom en 60x hybride zoom mogelijk.

Aan de voorzijde zit een 16-megapixelcamera. Opvallend genoeg is deze gewoon in een gat bovenin het scherm geplaatst, terwijl de fabrikant eind vorig jaar nog met een smartphone kwam met de frontcamera achter het scherm.

Het basismodel heeft 8GB ram en 128GB opslagruimte en kost 749 euro. Daarnaast biedt ZTE ook een duurdere variant met 12GB ram en 256GB opslagruimte. Hiervoor moet 849 euro worden neergelegd. De smartphone is vooralsnog alleen verkrijgbaar via de website van de fabrikant.

Het besturingssysteem MyOS11 is gebaseerd op Android 11. Verder ondersteunt de smartphone 5G en is er ruimte voor twee simkaarten. De 4600mAh-accu van de telefoon kan met 65W opgeladen worden. De ZTE Axon 30 Ultra is alleen beschikbaar in het zwart.