ZTE-smartphone met frontcamera achter scherm kost 449 euro

De ZTE Axon 20 5G, de eerste smartphone met frontcamera achter het scherm, is maandag uitgekomen voor 449 euro. ZTE had de smartphone in september al gepresenteerd, maar het was tot nu toe onbekend wat de telefoon zou gaan kosten in de EU.

Het toestel is in ZTE's webshop voor de adviesprijs verschenen en hij zal volgens de fabrikant alleen in zwart uitkomen. Het was al eerder bekend dat het toestel maandag zou verschijnen. ZTE kondigde de smartphone in september al aan. Andere fabrikanten hebben vooralsnog geen modellen met de frontcamera achter het scherm. Dat gebeurt vermoedelijk volgend jaar.

De telefoon heeft een 32-megapixelfrontcamera die door een klein transparant deel van het scherm heen kijkt. Dat gebeurt nu ook al bij optische vingerafdrukscanners achter het scherm. Het verschil daarbij is dat de software het beeld van de frontcamera moet omzetten in normale foto's en daarbij dus moet corrigeren voor de obstructie van licht door de pixels die ervoor zitten. ZTE noemt daarbij de toepassing van meerdere dual-control chips, geïntegreerde drivercircuits, een speciale pixelmatrix en een zelf ontwikkeld selfiealgoritme.De telefoon is in actie te zien in onder meer een Unbox Therapy-video. Die video moet een indruk geven van hoe zichtbaar de frontcamera is onder diverse omstandigheden. Het gaat vermoedelijk om een onderdeel van schermleverancier Visionox.

De Axon 20 5G beschikt over een Snapdragon 765G-soc, heeft een 4220mAh-accu die met 30W kan worden geladen en draait op Android 10. De afmetingen bedragen 172,1x77,9x8,0mm en de telefoon weegt 198g. Het oledscherm, waar ook een vingerafdrukscanner achter zit, heeft een diagonaal van 6,92" en een resolutie van 2460x1080 pixels. Daarmee komt het uit op een schermverhouding van 20,5:9, bij een formaat van 16,1x7,1cm en een oppervlakte van bijna 114 vierkante centimeter. De camera's achterop zijn een primaire 64-megapixelcamera, een camera met ultragroothoeklens van 8 megapixel en twee 2-megapixelcamera's: een macrocamera en dieptesensor.