Microsoft: 85 procent van Windows 10-gebruikers logt niet in met wachtwoord

Volgens Microsoft logt bijna 85 procent van de Windows 10-consumenten niet in met een wachtwoord maar met de alternatieve methoden van Hello, waarschijnlijk meestal met een pincode. Microsoft wil wachtwoorden uiteindelijk uitfaseren voor zijn producten en diensten.

Het percentage van 84,7 procent aan Hello-gebruikers op Windows 10 is een stijging tegenover 2019, toen 69,4 procent van de consumenten andere inlogmethoden dan een wachtwoord gebruikte, meldt Microsoft. Met Windows Hello kunnen gebruikers inloggen met een pincode, via gezichtsherkenning of via vingerafdrukherkenning. Microsoft maakt geen onderscheid in het gebruik van deze drie onderdelen. Het is dus niet te zeggen welk deel van de gebruikers met welke methode inlogt.

In de praktijk zal het gros daarvan inloggen met een pincode. Microsoft adviseert dit tijdens de installatie van Windows 10 en bij de inloginstellingen van het OS. Voor gezichtsherkenning met Hello is een camera met ondersteuning voor infrarood vereist en maar een beperkt deel van de nieuwe laptops en losse webcams beschikt hierover. Ook de aanwezigheid van een vingerafdrukscanner is beperkt: zo'n 29 procent van de laptops in de Pricewatch beschikt hier bijvoorbeeld over en dat zijn meestal zakelijke modellen.

Microsoft promoot Windows Hello als alternatief voor wachtwoorden, omdat deze onhandig en onveilig zouden zijn. Een pincode is volgens het bedrijf al veiliger omdat dit gekoppeld is aan het apparaat, in tegenstelling tot een wachtwoord van een Microsoft-account. Ook wordt voor de bescherming van de pincode de trusted platform module ingezet en is de schijfencryptie van zakelijke Windows 10-versies, BitLocker, te koppelen aan de pincode.

Verder meldt Microsoft dat het gebruik van 'wachtwoordloos inloggen' in Azure Active Directory met 50 procent is toegenomen. Daarbij gaat het om inloggen met Windows Hello for Business, Microsoft Authenticator op smartphones en hardwarematige beveiligingssleutels met FIDO2-authenticatie. Gezamenlijk zouden in totaal 150 miljoen zakelijke Microsoft-gebruikers en -consumenten nu zonder wachtwoord inloggen.

Microsoft voegt volgend jaar een registratiefunctie toe aan de My Apps-pagina, waarmee gebruikers hun inlogmethodes, anders dan wachtwoorden, kunnen beheren. De My Apps-portal toont een overzicht van apps van organisaties voor gebruikers met een werk- of schoolaccount op Azure Active Directory.