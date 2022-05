In simpelere tijden kon je je account beveiligen met een wachtwoord, en als het écht ging om gevoelige info, zoals je bankrekening, kon je daar ook nog een sms'je bij krijgen of een extra kastje bij gebruiken. Anno 2020 liggen er bijna dagelijks nieuwe wachtwoorden op straat, sta je als gemiddelde internetgebruiker in honderden of zelfs duizenden databases met je accounts en moet je je beveiliging iets serieuzer nemen. Dat doe je met een fysieke beveiligingssleutel, mits je je door het woud van protocollen heen kunt worstelen. We namen een handvol bekende en minder bekende beveiligingssleutels onder de loep en bekeken de verschillen.

Een fysieke beveiligingssleutel is een vorm van tweetrapsauthenticatie. Nog even een korte beschrijving van hoe dat ook alweer werkt: tweetrapsauthenticatie betekent inloggen met een tweede stap naast een gebruikersnaam-wachtwoordcombinatie. Die tweede stap kan een sms zijn of een code die je genereert op een apart apparaat, zoals een app op je telefoon of een van die kastjes die je bij sommige banken nog krijgt. Of, en dat is uiteindelijk de veiligste optie, je gebruikt een fysieke beveiligingssleutel.

Iets wat je hebt

Vorig jaar schreven we al een uitgebreid achtergrondartikel over de toekomst van wachtwoorden. Mark Risher van Google beschreef daarin het probleem met authenticatie. Ruwweg heb je drie manieren om te bewijzen dat jij de persoon bent die je zegt te zijn: met iets wat je weet, met iets wat je hebt en met iets wat je bent. Het 'weten' is in dit geval een wachtwoord, of een totp - of hotp -authenticatie, en wat je 'bent' wordt bijvoorbeeld gecontroleerd met biometrische identificatie.

Als je iets 'hebt', elimineert dat een heel groot gevaar: onderschepping op afstand. Een sms of andere code kan door iemand aan de andere kant van de wereld worden gestolen of gespooft, een sleutel niet. Zo'n beveiligingssleutel is iets wat je 'hebt'. Als je ergens inlogt met je gebruikersnaam en wachtwoord, moet je vervolgens ook nog fysieke toegang hebben tot een stukje hardware. Dat maakt het onderscheppen van die extra verificatie een stuk moeilijker.

Gemakkelijk in gebruik

De sleutels lijken in eerste oogopslag gemakkelijk in het gebruik. Bij een dienst die het ondersteunt, zoek je in de instellingen naar tweetrapsauthenticatie, de sleutel gaat in een usb-poort en ter verificatie klik je waar nodig nog op de fysieke knop op het apparaat.

Voor diensten die geen fysieke sleutels ondersteunen, en dat zijn er helaas nogal wat, kun je de sleutel soms koppelen aan een totp-app. De meeste sleutels hebben daarnaast nog een klein programmaatje waarmee je hier en daar nog wat aan je sleutel kunt configureren. Dat heb je niet altijd nodig, zeker niet als je de sleutel vooral gebruikt om in te loggen.

Zoveel sleutels, zoveel opties Er zijn veel sleutels met veel verschillende functies

Als het gaat om securitysleutels komt YubiKey altijd als eerste naar voren. Hoewel hardwaretokens voor 2fa al jaren bestaan, heeft YubiKey het concept populair gemaakt bij een groter publiek. Toch bestaat er nog een handvol andere sleutels, allemaal met min of meer dezelfde functie, maar met andere formfactors. Zo zijn er de goedkopere SoloKeys, die na een succesvolle Kickstarter-campagne populair werden vanwege hun lage prijs, er zijn sleutels met ingebouwde vingerafdrukscanners, die eigenlijk een soort drietrapsauthenticatie zijn, en er zijn sleutels die je met pincodes moet unlocken.

Onder het motorkapje van de sleutels schuilt een wereld van inlogprotocollen die lang niet overal worden ondersteund, en van software die niet altijd op alle platforms werkt. In dit artikel kijken we vooral naar de verschillende sleutels met hun verschillende opties, voor welk doel ze handig zijn en hoe ze werken, maar ook welke protocollen beschikbaar zijn en hoe tweetrapsauthenticatie werkt. Dit artikel is geen review van verschillende sleutels; daarvoor is de selectie niet volledig genoeg en zijn er te weinig specifieke punten waarop de sleutels te beoordelen zijn. In plaats daarvan beschrijft dit artikel een aantal sleutels die je op dit moment kunt kopen, wat ze kunnen en wat ruwweg de verschillen daartussen zijn.