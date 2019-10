De toekomst van het wachtwoord

Als Tweakers over ieder individueel datalek een artikel zou schrijven, zou de redactie geen tijd hebben om artikelen als dit te maken. Een vuistregel is dat het uitlekken van e-mailadressen en wachtwoorden pas interessant is als het aantal slachtoffers in de miljoenen loopt. LinkedIn: 164 miljoen. Adobe: 38 miljoen. MySpace: 359 miljoen.

Met al die datalekken wordt pijnlijk duidelijk dat je niet langer op grote techbedrijven als LinkedIn, Adobe en Facebook kunt vertrouwen om je informatie veilig te houden. Belangrijker is echter dat wachtwoorden alleen niet meer genoeg zijn om een account veilig te houden. De meeste experts zijn het erover eens dat het wachtwoord in zijn huidige vorm zijn beste tijd heeft gehad. Het aantal datalekken lijkt dat te ondersteunen. Er zijn inmiddels tientallen websites als Have I Been Pwned, die als kerntaak hebben om gebruikers voor te lichten over welke van hun accounts zijn gestolen in een datalek.

Moeilijk voor gebruikers, gemakkelijk voor computers

Het is voor gebruikers steeds moeilijker om hun online identiteit of accounts te beschermen op de manier die jarenlang volstond. Niet heel gek, want het aantal accounts dat de gemiddelde gebruiker heeft, stijgt jaar op jaar. Hadden we er in 2015 volgens Dashlane nog 90, in 2018 waren dat er al 191. Dat zijn wachtwoorden die we allemaal moeten onthouden, en die liefst ook nog voldoen aan eisen zoals lengte en verschillende tekens. Gebruikers zijn daarom snel geneigd om voor de gemakkelijkste oplossing te gaan en één wachtwoord te kiezen voor veel verschillende diensten. Dat maakt wachtwoorden op hun beurt extra aantrekkelijk voor criminelen. Eén slecht beveiligde dienst hacken en je hebt wachtwoorden te pakken die je vervolgens bij tientallen andere diensten kunt proberen.

Het moge duidelijk zijn welke problemen wachtwoorden met zich meebrengen: ze zijn lastig te onthouden en worden vervolgens gemakkelijk gehackt. Of, zoals Mark Risher van Google het tegen Tweakers zegt: "Wachtwoorden zijn moeilijk voor gebruikers en gemakkelijk voor aanvallers." Risher houdt zich bij Google bezig met het verbeteren van de beveiliging van accounts en denkt dat het niet langer genoeg is om alleen op wachtwoorden te vertrouwen. Het is volgens hem niet meer dan logisch dat er in de toekomst een alternatief komt.