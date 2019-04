Facebook logde ook wachtwoorden van miljoenen Instagram-accounts in plain text

Facebook heeft ook wachtwoorden van miljoenen Instagram-gebruikers in plain text gelogd en opgeslagen op interne servers. Gebruikers worden op de hoogte gesteld. Eerder maakte het bedrijf al bekend dat dit gebeurde bij honderden miljoenen Facebook-accounts.

Facebook heeft zijn nieuwsbericht van maart een update gegeven. Daarin staat nu dat er logs zijn gevonden met Instagram-wachtwoorden in een leesbaar formaat. Facebook schat dat het gaat om wachtwoorden van 'miljoenen' gebruikers.

Als het wachtwoord van een gebruiker in plain text was opgeslagen, krijgt die gebruiker daar nu een melding van, zegt Facebook. Volgens Facebook heeft eigen onderzoek uitgewezen dat de wachtwoorden niet intern zijn misbruikt en dat er ook geen ongeoorloofde toegang is geweest.

Eind maart bracht Facebook naar buiten dat het jarenlang wachtwoorden van tweehonderd miljoen tot mogelijk zeshonderd miljoen gebruikers in platte tekst heeft gelogd en opgeslagen op interne servers. Meer dan twintigduizend medewerkers konden die doorzoeken. De onversleutelde opslag gebeurde door een reeks beveiligingsfouten in applicaties die wachtwoorden logde. Dat werd door een anonieme Facebook-medewerker naar buiten gebracht, waarna Facebook dat bevestigde. Ook toen zei Facebook geen aanwijzingen gevonden te hebben voor misbruik.