Facebook klaagt Oekraïens bedrijf aan vanwege stelen gebruikersdata

Facebook heeft een aanklacht ingediend tegen twee Oekraïners die worden verdacht van het stelen van gebruikersgegevens via online quizzen. De gegevens werden vergaard via geïnstalleerde browserextensies, waarbij ook advertenties werden geïnjecteerd op Facebook.

De twee Oekraïners werken bij Web Sun Group, een bedrijf dat zich heeft gevestigd in Kiev. In 2016 zouden de activiteiten zijn begonnen, tot oktober vorig jaar toen Facebook de toegang blokkeerde. In die periode van twee jaar zou het bedrijf online quizzen hebben aangeboden via Facebook, die bedoeld waren om kwaadaardige browserextensies te installeren.

Bij Facebook-gebruikers die zo'n quiz speelden, werd ongemerkt een extensie geïnstalleerd waarbij niet alleen persoonlijke gegevens werden buitgemaakt die naar de servers van Web Sun Group werden gestuurd, maar ook werden er extra advertenties geïnjecteerd op de Facebook-pagina. Er zouden ook advertenties getoond zijn op andere sociale-netwerksites.

Volgens Facebook hebben de aangeklaagden zich schuldig gemaakt aan hacken, fraude en het overtreden van de voorwaarden van de website. Dat zullen de advocaten in de komende tijd proberen te bewijzen in de rechtbank in de Amerikaanse staat Californië. Er zou voor ongeveer 75.000 dollar aan schade zijn veroorzaakt en de browserextensies zouden bij 63.000 voornamelijk Russischtalige gebruikers zijn geïnstalleerd.