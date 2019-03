'Apple gaat nieuwe iPad niet van grote wijzigingen voorzien'

Apple zou voornemens zijn om de nieuwe variant van de iPad die dit jaar uit moet komen hetzelfde design te geven als de huidige versie. Mogelijk krijgt de tablet wel een iets groter scherm, wat zou betekenen dat de schermranden dunner worden.

Dat kwam naar voren in een bericht dat door Macotakara is online gezet. Apple zelf heeft niets over de plannen bekendgemaakt, maar de Japanse website stelt bronnen te hebben met informatie over de nieuwe iPad. De bewuste informatie zou afkomstig zijn van fabrikanten die onderdelen voor de nieuwe iPad produceren.

De nog uit te brengen versie van de iPad zou dezelfde behuizing krijgen als de versie van vorig jaar, waarbij ook de koptelefoonaansluiting en de vingerafdrukscanner behouden zouden blijven. Mogelijk wordt het schermdiagonaal opgehoogd van 9,7" naar 10", maar daar bestaat nog geen eenduidige informatie over, aldus Macotakara.

Waar nog geen geruchten over naar buiten zijn gekomen, is of de Lightning-poort blijft behouden op de nieuwe iPad. Voor de dit jaar uit te brengen iPhone zou Apple nog wel vasthouden aan Lightning, al zouden toekomstige versies dan moeten beschikken over usb-c. Daar zou Apple inmiddels ook al mee aan het testen zijn.