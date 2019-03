Amerikanen arresteren leider van cryptocurrency-project OneCoin

De Amerikaanse autoriteiten hebben juridische actie aangekondigd tegen OneCoin, een digitale munt waarbij sprake zou zijn van een piramidespel. De leider van OneCoin is daarbij gearresteerd in Los Angeles en zit voorlopig vast.

In een persbericht van de aanklagers in New York wordt uitgelegd welke actie er is ondernomen, waarbij onder meer wordt verteld dat OneCoin-leider Konstantin Ignatov is gearresteerd op het vliegveld van Los Angeles. De aanklagers spreken van een frauduleus cryptocurrency-project, waarbij sprake zou zijn van een piramidespel. Zo zouden leden die nieuwe leden aanbrengen beloningen krijgen.

Daarnaast zou OneCoin claimen dat de digitale munten worden vergaard door servers van het bedrijf, en wordt tevens gesteld dat de prijs 'organisch' tot stand gebracht wordt. Beide claims zijn onwaar, zo stellen de Amerikaanse autoriteiten. Al met al gaat het om een 'old-school piramidespel op een new-school platform', aldus de aanklagers.

Ignatov zit voorlopig vast op verdenking van fraude. Daarnaast is er ook een aanklacht ingediend tegen zijn zus. Samen zouden zij miljarden dollars aan omzet hebben behaald met OneCoin. De digitale munt is al langer in het vizier van de autoriteiten, ook buiten de Verenigde Staten.