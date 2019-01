Cryptopia-exchange meldt 'significante verliezen' door diefstal cryptovaluta

De Nieuw-Zeelandse beurs voor cryptovaluta Cryptopia meldt slachtoffer te zijn van een hack die tot 'significante verliezen' heeft geleid. De exchange draait sinds dinsdag in onderhoudsmodus, waardoor gebruikers niet bij hun tegoeden kunnen.

Ook is de handel via de beurs stilgelegd. Cryptopia heeft de inbraak en diefstal bij de politie en high tech crime unit van Nieuw-Zeeland gemeld. Hangende het onderzoek kan het team achter de exchange naar eigen zeggen geen updates geven, staat in meldingen op Twitter.

Uit een inventarisatie van een Reddit-gebruiker blijkt dat voor omgerekend 11,4 miljoen euro aan Etherium, Centrality en Daps is weggesluisd, al is niet zeker of dit de diefstal betreft of dat Cryptopia de cryptovaluta zo in veiligheid heeft proberen te brengen.

De politie van Nieuw-Zeeland meldt voor het onderzoek samen te werken met partnerorganisaties, waaronder die in het buitenland. Donderdag verwacht de politie een update te kunnen geven over het onderzoek.