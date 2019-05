Criminelen stelen 7000 bitcoin bij cryptovalutabeurs Binance

Criminelen zijn binnengedrongen bij accounts op cryptovalutabeurs Binance en hebben 7000 bitcoin buitgemaakt. Die vertegenwoordigen momenteel een waarde van zo'n 37 miljoen euro. Klanten krijgen de schade vergoed.

De cryptovalutabeurs zegt dat hackers api-sleutels, 2fa-codes en potentieel andere informatie hebben buitgemaakt. Ze zouden daarbij verschillende technieken hebben gebruikt, waaronder phishing, virussen en 'andere aanvallen'. Binance zegt nog te onderzoeken wat er precies is gebeurd en waarschuwt dat het mogelijk is dat de criminelen nog toegang tot bepaalde accounts hebben. Daarom is het voorlopig niet mogelijk om bitcoin te storten of op te nemen.

Binance neemt zijn beveiligingsmaatregelen naar eigen zeggen uitgebreid onder de loep en verwacht daar over een week klaar mee te zijn. Daarna moet het weer mogelijk worden om bitcoin in te leggen of op te nemen. Klanten kunnen in de tussentijd wel blijven handelen met de bitcoin die ze in hun wallets hebben staan.

Met behulp van de buitgemaakte gegevens wisten de criminelen 7000 bitcoin weg te sluizen. Het ging om één transactie. Volgens Binance komt de gestolen cryptovaluta uit de hot wallet van het bedrijf, waar zo'n 2 procent van alle bitcoin die de beurs bezit in zijn geplaatst. Alle andere wallets zijn volgens Binance niet in gevaar.

Nadat de criminelen toe hadden geslagen gingen er alarmbellen af en kon Binance verdere transacties voorkomen. Binance gebruikt zijn eigen Secure Asset-fonds om de schade te dekken en gebruikers zullen niets merken van de diefstal, zo verzekert de cryptovalutabeurs.