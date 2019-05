Orange neemt beveilingsbedrijf SecureLink over voor 515 miljoen euro

Telecombedrijf Orange heeft een overeenstemming bereikt met SecureLink voor een overname. Het beveiligingsbedrijf werd opgericht door drie Vlamingen en het hoofdkantoor staat in Nederland. Wereldwijd heeft SecureLink zo'n 660 werknemers.

Orange betaalt 515 miljoen euro om SecureLink volledig in handen te krijgen. De bedrijven verwachten dat de overname na de nodige goedkeuringen in het tweede of derde kwartaal van dit jaar is afgerond. Het is het tweede beveiligingsbedrijf dat Orange koopt dit jaar, eerder nam het al het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde SecureData over.

Met de overname wil Orange zijn positie op de markt voor cybersecurity versterken. Het telecombedrijf is daarmee in Frankrijk al actief met Orange Cyberdefense. Met de twee overnames wil Orange dergelijke beveiligingsdiensten ook in andere Europese landen aanbieden.

SecureLink heeft veertien kantoren. Die staan onder andere in België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Noorwegen. Het bedrijf heeft ruim 2100 klanten en behaalde vorig jaar een omzet van 248 miljoen euro. SecureLink werd in 2003 opgericht door drie Vlamingen en in 2016 verkochten zij het aan een Amerikaanse investeerder.