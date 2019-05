Duitse organisatie werkt aan gebarentaaltool voor stemassistenten

De Duitse jeugdvereniging van slechthorenden werkt aan Signs. Dat is een tool die het mogelijk maakt om met gebarentaal te communiceren met stemassistenten zoals Google Assistent, Amazon Alexa en Cortana. Het gaat om software die werkt in een browser.

Volgens de initiatiefnemers gebruikt Signs machinelearning om handgebaren te herkennen. Die gebaren worden omgezet in data waar de spraakassistenten mee overweg kunnen. Het antwoord dat de assistent geeft, wordt vervolgens weer teruggestuurd naar Signs en visuele weergegeven.

Met de tool moeten slechthorenden en doven gebruik kunnen maken van spraakassistenten, ook als zij niet kunnen praten of de antwoorden niet kunnen horen. Signs bestaat enkel uit software, die zou moeten werken op alle apparaten met een browser en een geïntegreerde camera.

Het project bevindt zich momenteel nog in een vroege prototypefase en werkt op dit moment met Duitse gebarentaal. Wanneer Signs in de praktijk beschikbaar komt en er ondersteuning volgt voor andere gebarentalen is nog niet duidelijk.