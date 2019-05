Privacyorganisaties klagen Amazon aan om kinderversie Echo-speaker

Diverse Amerikaanse privacy-organisaties hebben Amazon aangeklaagd om de Echo Dot Kids, een kinderversie van zijn speaker met digitale assistent Alexa. Volgens de organisaties gebeurt de dataverwerking niet volgens Amerikaanse wetten. Amazon ontkent.

Echo Dot Kids

Zo vraagt de Echo Dot Kids weliswaar om verificatie van een creditcard, maar dat hoeft niet de creditcard van een ouder of verzorger van het kind te zijn, claimen de organisaties in de aanklacht. Daardoor blijft onduidelijk of een ouder toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de speaker. De aanklacht komt van meer dan tien organisaties, waaronder organisaties ter bescherming van kinderen en het Centrum voor Digitale Democratie.

Bovendien verwijst Amazon bij het gebruik van skills, 'apps' op de Echo-speakers, naar het privacybeleid van die bedrijven. Die hebben dat echter maar in 15 procent van de gevallen. Bovendien bewaart Amazon data van de kinderen, vooral opnames van hun stem, oneindig. Dat is in strijd met wetten ter bescherming van kinderen in de VS.

Amazon ontkent in een statement aan onder meer The New York Times dat de Echo-speakers wetten overtreden met dataverzameling. Het bedrijf verwijst naar een site met meer informatie over de verwerking van data van Echo-speakers.