Amerikanen kunnen binnenkort ook in het Spaans met Alexa communiceren

Amazon heeft 'Spaans voor Amerikanen' toegevoegd aan zijn Skills Kit voor Alexa. Ontwikkelaars kunnen daardoor toepassingen gaan creëren voor de Spaanstalige gemeenschap in de Verenigde Staten. De Spaanse spraakassistent komt later dit jaar beschikbaar voor het grote publiek.

Spaans voor Amerikanen is het derde Spaanse stemmodel dat Amazon aan zijn Skills Kit toevoegt. Voor gebruikers in Spanje en Mexico konden al langer toepassingen worden ontwikkeld. Na Mexico heeft de VS met 48,6 miljoen mensen de op een na grootste concentratie Spaans sprekenden ter wereld.

De Spaanstalige versie van spraakassistent Alexa zal later dit jaar ongeveer gelijktijdig worden uitgerold in de drie markten. Het wordt dan de zevende taal die Alexa machtig is, na Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees en Japans.

Amazon laat verder weten dat de Spaanstalige spraakassistent niet alleen beschikbaar zal zijn op Echo-toestellen, maar ook op apparaten van andere fabrikanten. Volgens de e-commercegigant komen onder meer Bose, Sony en Facebook later dit jaar met producten op de markt met ingebakken ondersteuning voor Alexa. Philips, TP Link en Honeywell Home zouden dan weer werken aan 'Works with Alexa'-toestellen die overweg kunnen met het Spaans voor Amerikanen.