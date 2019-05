Sony brengt AG9-oled-tv's vanaf juni uit voor 3000, 4100 en 9500 euro

Sony heeft de prijzen en beschikbaarheid van de AG9-oledtelevisies bekendgemaakt. De 55"-versie krijgt een adviesprijs van 3000 euro en de 65"-versie kost 4100 euro. De televisies zijn in de Benelux vanaf begin juni verkrijgbaar. De 9500 euro kostende 77"-versie volgt enkele weken later.

De Sony AG9-serie, de opvolger van de AF9-serie, wordt boven de AG8-serie geplaatst doordat de 4k-tv's onder meer over een X1 Ultimate-beeldprocessor beschikken. Daarnaast hebben de televisies uit de AG9-serie ondersteuning voor Apple Airplay 2- en HomeKit; bij de AG8-televisies ontbreekt dat. De tv's uit beide series hebben Google Assistent en Chromecast ingebouwd.

Beide series beschikken over de Acoustic Surface-audiotechnologie, waarmee het scherm in trilling wordt gebracht en het geluid dus uit het scherm lijkt te komen. De AG9-tv's hebben daarbij nog een extra functie die de AG8-tv's missen; de luidsprekers in het scherm zijn ook als middelste luidspreker in te zetten in bijvoorbeeld een 5.1-surroundsysteem met een receiver.

Wat de technologie voor de beeldkwaliteit betreft, zijn de tv's uit de AG8- en AG9-serie grotendeels gelijk. Zo ondersteunen ze voor high dynamic range onder meer hdr10 en Dolby Vision. Verder hebben de 4k-tv's ondersteuning voor Netflix Calibrated Mode en IMAX Enhanced.

Sony geeft geen exacte releasedatum voor de oled-tv's, maar het bedrijf meldt wel dat de 55"- en de 65"-versie vanaf begin juni verkrijgbaar zijn. De 77"-tv is vanaf eind juni beschikbaar.