Sony presenteert oled- en lcd-tv's voor 2020 en komt met 48"-oledmodel

Sony heeft tijdens de CES zijn televisies voor dit jaar gepresenteerd. Net als concurrent LG komt de Japanse fabrikant voor het eerst met een oled-tv met een beelddiagonaal van 48", waarmee dit in 2020 de kleinste oled-tv voor consumenten wordt.

De A9 wordt Sony's 48"-oled-tv voor dit jaar. Deze 4k-tv beschikt over de Picture Processor X1

Ultimate, de beeldprocessor die ook in andere high-end televisies van de fabrikant komt. De A9 ondersteunt Dolby Atmos en Dolby Vision en door de Ambient Optimization-functie wordt zowel de beeld- als de geluidskwaliteit afgestemd op de omstandigheden in de kamer, waarbij rekening wordt gehouden met de verlichting en objecten die het geluid kunnen absorberen. Verder ondersteunt deze 48"-oled-tv Airplay 2, HomeKit en Amazon Alexa en wordt X-Motion Clairty geïntegreerd om bijvoorbeeld beelden van sportwedstrijden soepel weer te geven.

Sony A9

Het bovenstaande geldt ook allemaal voor de A8, de oled-tv voor 2020 die uitkomt in modellen met een diagonaal van 55"- en 65". Deze 4k-televisies beschikken in tegenstelling tot de A9 over Acoustic Surface Audio, waarbij het geluid uit het scherm komt, een technologie die Sony al een aantal jaren toepast in zijn oled-tv's. De televisies beschikken over twee subwoofers en draaien op Android 9 Pie; dat laatste geldt ook voor de A9.

Sony A8

Verder komt Sony met de ZH8, een 8k-lcd-tv die ook de Picture Processor X1 Ultimate krijgt, waarbij beelden via een database van Sony in realtime naar 8k worden opgeschaald. Ook bij de ZH8 wordt het scherm in trilling gebracht, zodat het geluid rechtstreeks uit de tv lijkt te komen. Ambient Optimization is ook hier aanwezig en gebruikers krijgen daarnaast een verlichte afstandsbediening die van aluminium is gemaakt.

Sony ZH8

Sony introduceert verder een aantal nieuwe 4k-lcd-tv's, waaronder de XH95 en XH90. Deze televisies beschikken net als de ZH8 over fald , maar over hoeveel individueel dimbare zones de modellen beschikken meldt de fabrikant niet. De XH95 krijgt ook de aluminium afstandsbediening en komt uit met vier verschillende beelddiagonalen: 49", 55", 65", 75", en 85". De XH95-modellen vanaf 55" zijn uitgerust met een technologie die de kijkhoeken zou moeten verbeteren.

De XH90 is volgens Sony een middenklasser, komt uit in 55", 65", 75", en 85" en is volgens de fabrikant 'compatibel met 4k en 120fps', al is daar een toekomstige software-update voor nodig; waarschijnlijk gaat het hierbij om de hdmi 2.1-capaciteit en zijn de andere in dit bericht genoemde televisies standaard uitgerust met hdmi 2.1, al zegt Sony daar verder niets over. Releaseperiodes en adviesprijzen voor de Benelux worden op een later moment bekendgemaakt.