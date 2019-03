Sony: interne obstakels zorgden voor mindere camera's in Xperia-telefoons

Interne obstakels tussen de Sony-divisies die de camera's en smartphones maakten zorgden ervoor dat Xperia-smartphones minder goede camera's hebben dan de concurrentie, zo heeft een marketingmanager van het Japanse bedrijf gezegd.

Die obstakels kwamen door angst voor kannibalisatie van verkopen van duurdere camera's ten gunste van Sony's eigen smartphones, zegt Adam Marsh, marketingmanager van Sony's smartphonedivisie in een interview met TrustedReviews. "Hoewel we één bedrijf zijn, waren er obstakels waardoor Alpha (de cameradivisie, red.) bepaalde dingen niet aan Mobile wilde geven, omdat telefoons dan hebben wat een camera van 3000 pond ook kan."

Daardoor ontbraken vermoedelijk bepaalde functies en specs op Sony's Xperia-smartphones, zoals optische beeldstabilisatie, lichtsterke lenzen en sensors met grote pixels. Onder leiding van een nieuwe topman is dat nu aan het veranderen, zegt Marsh. Een mogelijke XZ4-smartphone werd geschrapt ten gunste van de vorige week getoond Xperia 1.

Een van de punten waarop gebruikers dat moeten merken is ruisonderdrukking, een punt dat in reviews al jarenlang naar voren komt. Vorige Xperia's doen ruisonderdrukking alleen op de al gecomprimeerde jpeg, maar vanaf de Xperia 1 gebeurt dat al op de raw-bestanden. "Dat is een grote stap", aldus Marsh. Ook Eye-autofocus komt naar de Xperia 1, waarmee een object scherp blijft bij het gebruiken van burst-modus omdat de software let op ogen van dieren en mensen.

Sony maakt een 48-megapixelsensor voor telefoons, maar kiest er zelf voor om conventionele 12-megapixelsensors te gebruiken. Volgens Marsh is dat logisch. "De 48-megapixelsensor heeft geen dram-geheugen en daardoor is een functie als video met 960fps niet mogelijk."