Amerikaanse politici willen netneutraliteit weer in wet vastleggen

Amerikaanse politici van de Democratische partij willen netneutraliteit weer in de wet vastleggen. De Republikeinse partij van president Donald Trump heeft die afgeschaft, maar de Democratische partij won enkele maanden geleden een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden.

De wetgeving zou woensdag naar buiten komen en de naam 'Save the internet act' krijgen, meldt Reuters op basis van een brief van de leider van de Democraten in het Amerikaanse parlement. Die brief is niet openbaar, maar zij bevestigt de informatie via een tweet. Het is onbekend hoeveel kans van slagen het voorstel zal hebben. De Democraten hebben een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, maar niet in de Senaat.

De exacte tekst van de wetgeving komt pas later naar buiten, waardoor onduidelijk is wat de politici precies willen veranderen. De VS had wetgeving om netneutraliteit te garanderen, maar toezichthouder FCC schrapte die vijftien maanden geleden.

De VS kreeg in 2015 netneutraliteit, toen de FCC onder de toenmalige Democratische voorzitter regels instelde die het reguleren van providers mogelijk maakten. De aanpassing in december 2017 zorgde ervoor dat internetproviders niet meer onder de Title II-classificatie van de Amerikaanse Telecommunicatiewet vallen en daardoor vallen bepaalde waarborgen rond dienstverlening, netwerktoegang en competitie weg. Daardoor was het weer toegestaan voor providers om bepaald verkeer af te knijpen of betalende partijen prioriteit te geven.