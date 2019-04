Witte Huis: netneutraliteitswet krijgt waarschijnlijk presidentieel veto

Als een wetsvoorstel om de netneutraliteit in de Verenigde Staten te herstellen door het Congres komt, zullen adviseurs van president Trump hem aanraden zijn veto te gebruiken om dit plan te torpederen.

In een brief van het Witte Huis staat dat de regering sterk gekant is tegen het Democratische wetsvoorstel om de netneutraliteit te herstellen. Dat voorstel zou in feite betekenen dat wordt teruggekeerd naar de periode van de Obama-regering uit 2015. Toen was er strakker toezicht en waren er strengere regels. Het Witte Huis zegt dat door de vorig jaar ingevoerde regels weer het minder strenge toezichthoudende regime van vóór de periode Obama van kracht is, dat er destijds voor zou hebben gezorgd dat 'het internet zich kon ontwikkelen en bloeien'.

Door het lichtere regime hebben consumenten geprofiteerd van een gemiddelde stijging van de internetsnelheid van meer dan 35 procent, aldus de regering. Ook zou sinds vorig jaar meer geïnvesteerd zijn in netwerken en is glasvezel in meer huizen beschikbaar gekomen in vergelijking met eerdere jaren. Het wetsvoorstel van de Democraten, dat de voorgaande regels in ere zou herstellen, zou 'dit succes ondermijnen', aldus het Witte Huis.

Het wetsvoorstel wordt in stemming gebracht in het Huis van Afgevaardigden en wordt daar waarschijnlijk aangenomen, omdat de Democraten er een meerderheid hebben. In de Senaat hebben de Republikeinen een meerderheid, waardoor het plan hier al zou kunnen sneuvelen. Gebeurt dat niet en belandt het voorstel uiteindelijk op het bureau van president Trump, dan zullen zijn adviseurs hem aanbevelen zijn veto te gebruiken om het plan alsnog te blokkeren.

Door de afgeschafte regels is sinds juni vorig jaar een minder streng regime van kracht, doordat internetproviders onder een andere classificatie in de Telecommunicatiewet zijn geschaard. Dat betekent dat bepaalde waarborgen rondom dienstverlening en netwerktoegang niet meer van kracht zijn. Zo is het afknijpen van het internet niet meer verboden; er hoeft enkel melding van te worden gemaakt. Bovendien moet een dergelijk geval van throttling met redenen worden omkleed.