Mozilla gaat doorgelichte Firefox-extensies aanraden

Mozilla start binnenkort een Recommended Extensions-programma voor Firefox. De organisatie gaat extensies die voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van veiligheid en gebruikservaring nadrukkelijk naar voren schuiven.

Bij het doorlichten van extensies kijken medewerkers van Mozilla onder andere of de add-on goed is in wat hij belooft te doen. "Er zijn bijvoorbeeld erg veel adblockers, maar niet alle adblockers zijn even effectief", geeft Mozilla als voorbeeld. Daarnaast kijkt de organisatie naar het gebruiksgemak van de instellingen en het ontwerp. Ook de veiligheid speelt een rol en als een extensie eenmaal op de Aangeraden-lijst staat, licht Mozilla deze bij elke nieuwe update opnieuw door.

Alleen add-ons die relevant zijn voor de algemene Firefox-gebruikersgroep komen in aanmerking bij het Recommended Extensions-programma, dus extensies die op niches gericht zijn niet. Extensies die de testen doorstaan krijgen een verhoogde zichtbaarheid op Mozilla-sites en addons.mozilla.org.

Eind juni begint Mozilla met het doorvoeren van de eerste veranderingen bij addons.mozilla.org. In de zomer breidt de organisatie vervolgens de lijst aangeraden extensies uit en uiteindelijk moet deze uit enkele honderden bestaan, is de verwachting.