Firefox gaat bepaalde extensies blokkeren als ontwikkelaar geen broncode geeft

Mozilla gaat Firefox-extensies blokkeren als ze gebruikmaken van verwarrende of onduidelijke code. Add-ons met minified-, concatenatie- of machinegenerated-code wordt nog wel toegestaan, mits de ontwikkelaar de broncode meestuurt. Deze veranderingen gaan per 10 juni in.

Mozilla maakt de veranderingen bekend in een blogbericht. Met de nieuwe voorwaarden wil de browserbouwer add-ons 'veiliger' maken voor Firefox-gebruikers. Wanneer ontwikkelaars nu nog 'verwarrende of onduidelijke code' voor hun extensies gebruiken, moeten zij voor 10 juni een nieuwe versie van hun extensie aanleveren waar de juiste code in zit. Anders wordt de add-on geblokkeerd.

Mozilla zegt ook het blokkeerproces van add-ons te verduidelijken. Extensies die inbreuk maken op de voorwaarden van het bedrijf worden volgens Mozilla actiever geblokkeerd. Als het bedrijf twijfelt of een add-on de voorwaarden schendt of niet, zal het bedrijf kiezen voor de optie die het beste is voor de veiligheid van de gebruiker.

Extensies die de privacy van gebruikers misbruiken of toestemming van de gebruiker proberen te omzeilen, worden ook geblokkeerd. Wanneer een extensie of add-on is geblokkeerd werkt deze ook niet meer op de computer van een gebruiker, ook als deze al was geïnstalleerd.