Tesla introduceert nieuwe veiligheidsfuncties om op juiste rijstrook te blijven

Tesla is begonnen met het distribueren van twee nieuwe veiligheidsfuncties die ervoor moeten zorgen dat de wagen op de juiste rijstrook blijft rijden. De update is met name bedoeld voor bezitters van een Tesla zonder de Autopilot-functie waarmee de auto deels zelfstandig kan rijden.

Volgens Tesla is het onbedoeld verlaten van de rijstrook een vaak voorkomende oorzaak van ongelukken wanneer de Autopilot-functie niet is ingeschakeld of simpelweg ontbreekt. Twee nieuwe functies, Lane Departure Avoidance en Emergency Lane Departure Avoidance, moeten de automobilist helpen om binnen de juiste rijstrook te blijven.

Lane Departure Avoidance zorgt ervoor dat de wagen automatisch bijstuurt wanneer de automobilist onbedoeld van zijn rijstrook afwijkt. Wanneer de functie is ingeschakeld en de bestuurder verlaat de rijstrook zonder zijn richtingaanwijzer te hebben aangezet, controleert Lane Departure Avoidance ook of de bestuurder zijn handen wel aan het stuur heeft. Zoniet, dan volgt er een serie waarschuwingen die vergelijkbaar zijn met de meldingen van een Tesla mét Autopilot. Worden de handen daarna nog niet gedetecteerd, dan zal de auto vertragen tot zo’n 25 km/u onder de maximumsnelheid en worden de vier knipperlichten ingeschakeld. Bestuurders kunnen de functie naar believen in- en uitschakelen.

Emergency Lane Departure Avoidance gaat nog een stap verder. Deze functie stuurt de wagen automatisch terug naar de juiste rijstrook als de sensoren van de Tesla, bij het verlaten van de strook, een aanrijding zien aankomen. Hetzelfde gebeurt wanneer de auto de kant van de weg te dicht nadert. Deze functie wordt bij elke rit standaard geactiveerd, maar kan onderweg desgewenst wel worden uitgeschakeld.