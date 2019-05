Saber Interactive toont roadmap World War Z met maandelijkse updates

World War Z krijgt maandelijkse updates op basis van een seizoenenschema. In het eerste seizoen, dat van mei tot en met juli duurt, krijgt het spel nieuwe missies, wapens en wekelijkse game-modi.

De eerste toevoeging komt al in mei, met een nieuwe missie in Tokio en een spugende zombie die zichzelf kan herstellen. In juni krijgt het spel cosmetische extra's zoals wapens en skins en komt er een nieuwe moeilijkheidsgraad. Wanneer spelers het spel op die moeilijkheidsgraad uitspelen krijgen ze een speciale beloning. In juli krijgt het spel een 'wekelijkse uitdagingsmodus' samen met meer cosmetische extra's.

Saber Interactive geeft aan dat er nog meer updates volgen. De ontwikkelaar voegt onder andere een horde-modus, private lobbies en schuifregelaars om de field of view en mate van detail aan te kunnen passen toe. Daarnaast komt er de mogelijkheid om van klasse te kunnen wisselen en ook verschijnen er nieuwe wapens en accessoires voor personages.

World War Z kwam op 16 april uit voor Xbox One, PS4 en pc. In zijn eerste week verkocht het volgens Epic zo'n 320.000 exemplaren via de Epic Store. Met de Xbox One- en PS4-verkopen meegerekend verkocht Saber Interactive een miljoen exemplaren in de eerste week. In de zombie-survivalgame, geïnspireerd op de gelijknamige film uit 2013, is het opdracht voor de spelers om in co-op opdrachten te voltooien van Tokio tot Moskou.